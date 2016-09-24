أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرئيس السيسي يشدد علي ضرورة الانتهاء من رفع كفاءة شبكة الكهرباء

Google+ Print
الرئيس السيسي يشدد علي ضرورة الانتهاء من رفع كفاءة شبكة الكهرباء الرئيس السيسي يشدد علي ضرورة الانتهاء من رفع كفاءة شبكة الكهرباء

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل رئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر اليوم السبت.

وأكد السيسي على أهمية الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لها ومتابعة جهود التوسع في تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بجميع المباني والمنشآت الجديدة.

وأشار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إلى تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالي وشبكات توزيع الكهرباء، ولاسيما في محافظات الصعيد.

كما أوضح وزير الكهرباء أن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك، والتوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، أدت إلى انخفاض أحمال الكهرباء بمقدار 1500 ميجاوات، وقامت الوزارة بتوزيع 9.5 مليون لمبة لد للاستخدام من جانب المواطنين، فضلاً عن استبدال نحو 1.2 مليون لمبة خاصة بإنارة الطرق بلمبات اللد بما يساهم في جهود ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما استعرض وزير الكهرباء التصور النهائي لدفن كابلات الضغط العالي تحت الأرض بالشريط الفاصل بين مشروع الأسمرات ومساكن الزلزال بطول 2 كيلو متر وعرض 120 متر، وذلك بهدف تنمية تلك المنطقة واستغلالها لإنشاء منطقة حضارية تضم ورش للحرفين وأنشطة خدمية وتجارية وثقافية، موضحا أنه تم تخفيض تكلفة دفن الكابلات بالأرض بنسبة 20% من التكلفة المتوقعة، وجاري إعداد التصميمات النهائية الخاصة بهذا المشروع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين