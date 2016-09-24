الرئيس السيسي يشدد علي ضرورة الانتهاء من رفع كفاءة شبكة الكهرباء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل رئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر اليوم السبت.

وأكد السيسي على أهمية الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لها ومتابعة جهود التوسع في تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بجميع المباني والمنشآت الجديدة.

وأشار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إلى تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالي وشبكات توزيع الكهرباء، ولاسيما في محافظات الصعيد.

كما أوضح وزير الكهرباء أن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك، والتوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، أدت إلى انخفاض أحمال الكهرباء بمقدار 1500 ميجاوات، وقامت الوزارة بتوزيع 9.5 مليون لمبة لد للاستخدام من جانب المواطنين، فضلاً عن استبدال نحو 1.2 مليون لمبة خاصة بإنارة الطرق بلمبات اللد بما يساهم في جهود ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما استعرض وزير الكهرباء التصور النهائي لدفن كابلات الضغط العالي تحت الأرض بالشريط الفاصل بين مشروع الأسمرات ومساكن الزلزال بطول 2 كيلو متر وعرض 120 متر، وذلك بهدف تنمية تلك المنطقة واستغلالها لإنشاء منطقة حضارية تضم ورش للحرفين وأنشطة خدمية وتجارية وثقافية، موضحا أنه تم تخفيض تكلفة دفن الكابلات بالأرض بنسبة 20% من التكلفة المتوقعة، وجاري إعداد التصميمات النهائية الخاصة بهذا المشروع.