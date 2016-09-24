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«إلحاق العمالة بالخارج» تنعي ضحايا حادث الهجرة غير الشرعية على سواحل رشيد

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«إلحاق العمالة بالخارج» تنعي ضحايا حادث الهجرة غير الشرعية على سواحل رشيد «إلحاق العمالة بالخارج» تنعي ضحايا حادث الهجرة غير الشرعية على سواحل رشيد

أرشيفية

نعت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، بغرفة القاهرة التجارية، ضحايا حادث الهجرة غير الشرعية الذي وقع على سواحل مدينة رشيد ووصفتهم بشهداء (لقمة العيش) الباحثين عن الرزق الحلال.

وقال بيان صادر عن شعبة إلحاق العاملة بالخارج، اليوم السبت: “ناشد حمدي إمام رئيس الشعبة، السلطات المصرية بضرورة تشديد الرقابة لمنع بؤر الفساد والسماسرة المتاجرين بأرواح الشباب”.

وارتفع عدد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية والذي غرق قبالة سواحل رشيد الأربعاء الماضي إلى 164 وذلك بعد انتشال جثتين اثنين من الأفارقة، ومازالت الجهود مستمرة بحثًا عن ضحايا أخرى للمركب.

 

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