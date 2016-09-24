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مؤتمر علمى حول النخيل بالوادى الجديد لعرض الأبحاث العلمية

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مؤتمر علمى حول النخيل بالوادى الجديد لعرض الأبحاث العلمية مؤتمر علمى حول النخيل بالوادى الجديد لعرض الأبحاث العلمية

تعقد بأكاديمية البحث البحث العلمى بالخارجة بالوادى الجديد مساء اليوم  مؤتمر علمى حول النخيل بالوادى الجديد لعرض مجموعة من الأبحاث العلمية فى مجال النخيل.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب مقرر مهرجان التمور الثالث ووكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد أأن المؤتمر العلمى عن النخيل سيتم فيه عرض مجموعة من أبحاث الباحثين بمراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالوادى الجديد فى مجال زراعات الأنسجة، ومجال الوقايه من الآفات، والتى تصيب النخيل والعمليات الزراعية فى   التسميد والتقويس والتقليم للحفاظ على ثروة النخيل بالوادى الجديد.

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