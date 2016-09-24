مدير أمن المنيا يشكل دوريات لتأمين المدارس والجامعات

أعلن اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، اليوم، تسخير كافة إمكانيات المديرية لتحقيق التأمين الكامل للعملية التعليمية بالمحافظة، وقام بالمرور على الخدمات المعينة من خلال جولات بعدد من المراكز والأقسام للأطمئنان على قيام الخدمات المعينة بمهامها فى إطار توجيهات وزير الداخلية بإتخاذ كافة التدابير لتأمين العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

قرر دويدار إنشاء غرفة عمليات لمتابعة العملية التعليمية بدائرة المديرية، وكذا تشكيل دوريات راكبة بدائرة كل مركز وقسم، تسمى بدوريات تأمين المدارس والجامعات، تكون مهامها تأمين عناصر العملية التعليمية، وتشمل، المعلمين – الطلبة – المنشأت التعليمية، من خلال تأمين خطوط السير ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والتصدى الحاسم للمخالفات ومنفذيها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتفعيل دور الخدمات السرية فى هذا المجال لتحقيق التصدى الفورى للمخالفين.