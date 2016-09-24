الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينين من قرية بيت لقيا غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت ثلاثة فلسطينين، من قرية (بيت لقيا) غرب رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن دورية تابعة للاحتلال اقتحمت قرية (بيت لقيا) غرب رام الله، واعتقلت 3 فلسطينين بزعم إلقائهم الحجارة على سيارات المستوطنين غرب القرية.

من ناحية أخرى، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بنيران الأسلحة الرشاشة، مجموعة من المزارعين، ورعاة الأغنام شرق مدينة غزة، ومراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي غزة ورفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في مراكب الصيد، لكن دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

أ ش أ