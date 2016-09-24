تشييع جثامين 3 أشخاص بمركز أبنوب ضمن ضحايا حادث مركب رشيد

شيع أهالى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط جثامين ثلاثة شباب من أبنائها كانوا من بين ضحايا مركب رشيد بمحافظة البحيرة، وكانوا قد عثروا عليهم بمستشفيات، دمنهور التعليمى، والشاملة بكفر الدوار، ورشيد، وهم عثمان محمد هلاوى ومايكل جمال، ونشأت مرزوق وتم تشييع جثامينهم اليوم السبت وسط حالة من الحزن سيطرت على أهلية المتوفين وذويهم وأصدقائهم.

وأقيمت سرادقات العزاء بوسط المدينة أمام منازل الضحايا، بينما يواصل أهالى المفقودين بحثهم عن أبنائهم وسط جثامين غرقى المركب الذى تجاوز أعدادهم الـ150 ضحية.