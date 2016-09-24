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حملات مرورية مكثفة لإدارة مرور بورسعيد بمختلف أحيائها و ضبط 190 مخالفة مرورية

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جانب من الحملة

مراسل بورسعيد: جمال نوفل

أمر اللواء زكي صلاح الدين مدير أمن بورسعيد من اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور بسرعة عمل حملات مرورية مفاجئة في مختلف أحياء بورسعيد لضبط المخالفين .

و على الفور قاد اللواء محمد درويش الحملة بنفسه و مر على كثير من الحملات المرورية بالمناخ والشرق و العرب و الضواحي.

وقال اللواء محمد درويش إنه تم تحرير محاضر ومخالفات لعدد 190 مخالفة مرورى ما بين رخص منتهية و مخالفات مرورية، و تحرر لهم اللازم من محاضر و الدفع الفوري لعدد كبير من المخالفين، و من جانبه أكد مدير الأمن أن الهدف من هذه الحملات هو التخفيف علي المواطنين و تنظيم العمل المروري و ضبط المخالفين من أصحاب السيارات المتنوعة ، أشار أن سيكرر هذه الحملات يوميًا و مفاجأة لكل من يتخيل أنه بمأمن في بعض المناطق .

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