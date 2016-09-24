صور.. وزير التعليم يضع حجر أساس أول مدرسة فريدة من نوعها في بني سويف‎

شارك “اليوم” المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في افتتاح العام الدراسي الجديد 2016/2017م خلال زيارتة لمحافظة بني سويف في حضور النواب (عبدالرحمن برعي , هشام سليم , عاطف عبدالجواد، عبدالحميد كسًاب، بدوي النويشي، محمود عزت، جمال هندي ) أعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالوزارة والمحافظة.

حيث قام الوزير والمحافظ بوضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية على النموذج الياباني على مساحة إجمالية 10481م بالحي الرابع بمدينة بني سويف شرق النيل , حيث يتضمن التصميم انشاء المدرسة على مساحة 3685م بواقع 18 فصلاً دراسياً و4 فصول رياض أطفال وصالة جيمينزيوم وصالة متعددة الأغراض ومعمل وتحضير كافتيرات و2 صالة مدرسين ابتدائي واعدادي ومعمل لغات وحجرات للمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي ودورات مياه، وباقي المساحة فراغات ومسطحات خضراء.

كما قام المحافظ والوزير بزيارة عددا من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي حيث زارا مدرسة التوفيق شرق النيل وتفقد عددا من الفصول وتبادلا الحوار مع التلاميذ وحثهما على الانتظام فى الحضور والمذاكرة والتفاعل مع المعلمين والتركيز في التحصيل الدراسي, كما تابع الوزير والمحافظ عددا من فصول التقوية بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات والتقيا بعدد من الطالبات للاطمئنان على سير العمل بمجموعات التقوية والتي يتم تنفيذها لمواجهة الدروس الخصوصية.

كما سيقوم اليوم الوزير والمحافظ بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد بافتتاح 3 مدارس : مدرسة فاطمة الزهراء الفنية بقرية قمبش ، ومدرسة القادسية الثانوية التابعتين لإدارة ببا ، ومدرسة عزبة بهنس للتعليم الأساسي بالواسطى ضمن خطة الدولة للوصول بكثافة الفصول إلى المعدلات الطبيعية وتحسين المنظومة وجودة الخدمة التعليمية.

كان المحافظ وعدد من النواب قد استقبلوا وزير التعليم بديوان عام المحافظة حيث تم عقد لقاء صحفي ضم مجموعة من الإعلاميين من الصحفيين ومندوبي ومراسلي وسائل الإعلام وتم مناقشة مجموعة من من المشكلات والقضايا المتعلقة بقطاع التعليم من أهمها خطط الوزارة في مواجهة الدروس الخصوصية ومواجهة الغش بكافة أشكاله وكثافة الفصول وتطوير المناهج الدراسية.

حيث أكد الوزير أن الوزارة لديها خطة لمواجهة إرتفاع الكثافة في الفصول للوصول إلى الحدود والمعدلات الطبيعية بالإضافة إلى مواجهة غياب الطلاب اليكترونيا ، ومواجهة الغش بوسائل حديثة ، فضلاً عن الخطوات العملية التي تمت لمواجهة الدروس الخصوصية عن طريق فصول التقوية.

ومن جانبه أشارالمحافظ أن بني سويف من المحافظات السباقة في تنفيذ قرار الوزير فيما يتعلق بالدروس الخصوصية حيث تم توفير 80 مقرا (بالمدراس ) على مستوى الإدارات التعليمية السبع بواقع 40 مدرسة لإدارة بني سويف و40 أخرى موزعة على باقي المدارس لتسع مايقرب من 12 ألف طالبا وطالبة، لافتاً إلى قيام المحافظة بتجرية اقامة مسارح مكشوفة بالحدائق والمتنزهات العامة يشارك فيها المواهب من كافة الفئات العمرية خاصة الأطفال بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والتي سوف تسهم بشكل واضح في خطة الدولة لتطوير التعليم والذي يتضمن إدماج الأنشطة الطلابية وتفعيلها بنسبة كبيرة في الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.