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البدري يقرر تصعيد 4 ناشئين إلى الفريق الأول

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البدري يقرر تصعيد 4 ناشئين إلى الفريق الأول البدري يقرر تصعيد 4 ناشئين إلى الفريق الأول

 

حسام البدري _ أرشيفية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، تصعيد 4 شباب لتدعيم صفوف الفريق خلال مواجهته الودية أمام شيكو.

وصعد البدري كلًا من.. ”محمد حسين عضل، ومحمود ميشو، وأحمد ناصر بيكهام، وصلاح محمد”.

وجاء قرار الجهاز الفني بسبب غياب اللاعبين الأساسيين عن المباراة خوفًا من الإجهاد استعدادًا لمواجهة وادي دجلة.

ويستضيف الأهلي نظيره شيكو، أحد فرق الدرجة الثالثة لاختبار اللاعبين البدلاء ومعرفة جاهزيتهم تحسبًا للاعتماد على بعض العناصر منهم في مواجهة دجلة.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه وادي دجلة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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