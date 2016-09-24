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مروة ناجي تنعي مخرج «تسلم الأيادي» وتوضح صلة القرابة بينهما

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مروة ناجي (أرشيفية)

مروة ناجي (أرشيفية)

نعت الفنانة الشابة مروة ناجي، نجمة برنامج “the voice” الموسم الأول، زوج أختها مخرج الكليبات الشهير ومخرج الأوبريت الوطني “تسلم الأيادي” أحمد الفيشاوي، الذي توفي، اليوم السبت.

وقالت “مروة”، في تدوينة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”: إن لله وإليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا وحبيبى وزوج أختي الغالى الفنان أحمد الفيشاوي .. ربنا يرحمك يا حبيبى والله ما قادرة أصدق اللى حصل دة وربنا يصبرنا على فراقك يارب .. هتوحشنا أوووووووووى يا أطيب خلق الله”.

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كما نعت الصفحة الرسمية للفنانة الشابة، المخرج الراحل، في تدوينة، وكتبت: “إن لله وإن إليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله تعالي زوج أخت الفنانة مروة ناجي .. المخرج أحمد الفيشاوي”، ونشرت صورة لمروة وزوج أختها الراحل.

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