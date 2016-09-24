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صور..وزير الآثار يتفقد أعمال البعثة المصرية الأمريكية المشتركة للترميم بالأقصر

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وزير الآثار يتفقد البعثة الأمريكية

وزير الآثار يتفقد البعثة الأمريكية

تفقد خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، يرافقه محمد بدر محافظ الأقصر، أعمال البعثة المصرية الأمريكية المشتركة لمشروع ترميم جنوب العساسيف.

كما تفقد الوزير قاعة الأعمدة الثانية في مقبرة كارخامون مقبرة رقم TT223 بجبانة جنوب العساسيف بالضفة الغربية بالأقصر، والتي تخص أحد كبار رجال الدولة من الأسرة الخامسة والعشرين.
> وقام مشروع ترميم جنوب العساسيف برئاسة الدكتورة إيلينا بتشكوفا مديرة البعثة المصرية الأمريكية بترميم المقبرة بالكامل.

 

 

 

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