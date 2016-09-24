المحمدي ليس أول محترف يحصل على بطاقة حمراء هذا الموسم

تحصل أحمد المحمدي على بطاقة حمراء للمرة الأولى في مسيرته بالملاعب الإنجليزية ضد ليفربول، لكنها لم تكن الأولى لمحترف مصري في أوروبا.

المحمدي تحصل في الدوري المصري على 4 بطاقات حمراء اثنين منهم مباشرة، واثنين بعد الحصول على إنذارين، وفي المجمل تحصل على 13 بطاقة صفراء في إنجلترا.

ويرصد لكم FilGoal.com عبر التقرير التالي من تحصلوا على بطاقات حمراء من المحترفين المصريين خلال الموسم الجاري.

آدم العبد

في الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي تحصل آدم العبد اللاعب المصري المحترف في صفوف شروزبروري تاون ضد بوري، تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 من الشوط الأول، قبل أن يتحصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 52 من عمر الشوط المباراة ليطرد.

على غزال

لاعب وسط ناسيونال ماديرا علي غزال تحصل على بطاقة حمراء بعد حصوله على إنذارين في مباراة بيلينينسيش بالجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.

في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول تحصل على البطاقة الصفراء الأولى، قبل ان يتحصل على البطاقة الثانية في الدقيقة 57 من عمر المباراة ويطرد.

أحمد المحمدي

يعد الإنذار المباشر الأول للاعب مصري في أوروبا هذا الموسم، تحصل عليه أحمد المحمدي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ضد ليفربول.