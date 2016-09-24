مؤمن سليمان للاعبي الزمالك: أثق فيكم.. فلا تخذلوني وقاتلوا من أجل جماهيركم

عقد مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لتحفيزهم.

وفاز الزمالك ذهابا برباعية نظيفة في استاد برج العرب وبات قريبا من العبور للنهائي بشرط عدم تلقي شباكه ما يعوض نتيجة الذهاب.

وخلال اجتماعه بلاعبي الزمالك قبل المباراة، قال مؤمن للاعبين: "قاتلوا من أجل جماهيركم وادخلوا التاريخ من أوسع أبوابه".

وأضاف "ثقتي فيكم كبيرة وأعلم أنكم لن تخذلوني".

وكرر مؤمن سليمان طلبه للاعبي الزمالك بنسيان نتيجة الذهاب بكل ما فيها والتفكير فقط في الفوز للعودة مرفوعي الرأس للقاهرة للاستعداد للمباراة النهائية.