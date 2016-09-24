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أبو ريدة: أحيي الزمالك على مبادرته مع الجماهير.. هذا يحدث عالميا

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أبو ريدة: أحيي الزمالك على مبادرته مع الجماهير.. هذا يحدث عالميا أبو ريدة: أحيي الزمالك على مبادرته مع الجماهير.. هذا يحدث عالميا

وجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري تحيته إلى إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على المبادرة التي قام بها مع الجماهير.

واشترط الزمالك على جماهيره الراغبة في حضور مبارياته الإفريقية التوقيع على استمارات ثم إصدار بطاقات تحمل صورة واسم وعنوان ووظيفة المشجع يقوم بإظهارها عند شراء التذاكر ودخول الاستاد.

وقال أبو ريدة عبر قناة (أون سبورت): "أحيي الزمالك على مبادرته مع الجماهير، فدور الأندية كبير لإنجاح عودة المشجعين للمدرجات".

وأضاف "يحدث في أي منطقة في العالم أنك عندما تقوم بشراء تذكرة يكون بها اشتراطات أمنية وهي بمثابة عقد بين الدولة والمشجع".

وتابع "لابد أن يعمم ذلك، ثم ننظر إلى إمكانية الاستادات الأمنية وهل هي مجهزة لاستقبال الجماهير ام لا".

وأتم "على كل الأطراف أن تتعاون من أجل عودة الجماهير للمدرجات".

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فيديو اليوم السابع