أرقام في الجول – بعد رباعية الزمالك.. ما هي أكبر نتائج نصف نهائي دوري الأبطال

يحل الزمالك ضيفا على الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الذهاب برباعية نظيفة.. وبات الفريق الأبيض قريبا من تحقيق رقم قياسي ولكن عليه تحطيم النتائج التالية.

ويستعرض FilGoal.com أكبر نتائج نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي بأنظمته المختلفة..

1) النظام الحديث

مع إقامة دوري الأبطال بنظام المجموعتين في ربع النهائي يصعد منهما الأول والثاني لدور نصف النهائي شهدت ثلاث مواجهات نتائج أكبر من انتصار الزمالك على الوداد.

2009 – فاز هارتلاند النيجيري على كانو بيلارز بنتيجة 5-0 في نصف النهائي بعد فوزه 4-0 و1-0.

وفي البطولة ذاتها انتصر مازيمبي على الهلال 5-4 بمجموع المباراتين.

2008 – القطن الكاميروني انتصر على ديناموز هراري الزيمبابوي 5-0 بمجموع المباراتين.

2003 – فاز الإسماعيلي 6-2 على الترجي بنتيجة 3-1 ذهابا وإيابا.

في هذا النظام يفصل الزمالك هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه ضد الوداد لتحقيق رقم لم يحدث في تاريخ البطولة بنظامها الحالي.

2) النظام القديم

في الفترة من 1997 وحتى 2000 أقيم نظام المجموعات لأول مرة، لكن يتأهل الأول من كل مجموعة للاعب النهائي، فلم يكن هناك دور نصف نهائي.

لكن قبل ذلك كانت كل الأدوار إقصائية، وتحققت فيها نتائج كبيرة أيضا.

* النتائج التالية بمجموع المباراتين في نصف النهائي.

1995 – أسيك فاز على الإسماعيلي 5-2 بمجموع المباراتين.

1994- الترجي فاز على مولودية وهران 5-3.

1989 – مولودية وهران فاز على نكانا ريد ديفيلز 5-3.

1984 – شوتينج ستارز فاز 6-3 على سيماسي سوكودي التوجولي.

1980 – إيه إس دراجونز 5-2 يونيون دوالا.

1979 – هارتس اوف أوك 6-2 جوري الكاميروني.

1976 - هايفا الغيني 5-3 أسيك ميموزا.

1974 - كارا برازافيل الكونجولي 6-1 جان دارك السنغالي.

1971 - كانون ياوندي 5-3 أسيك ميموزا.

1970 - مازيمبي 5-2 كالوم ستار.

1969 – مازيمبي 7-5 كونراي.

1966 – ريال باماكو 7-4 أوريكس دوالا.

أعلى نتيجة سُجلت في النظام القديم كانت سبعة أهداف، لكن الفارق ما بين هدفين وثلاثة.. ومازال الزمالك أمامه فرصة لتحقيق نتيجة تاريخية.