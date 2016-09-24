دجلة يخطف فوزه الأول من الاتحاد في مباراة سرية

حقق وادي دجلة فوزه الأول في مسابقة الدوري الممتاز على حساب الاتحاد السكندري بهدف في الجولة الثانية.

سجل هدف دجلة الوحيد حسام عرفات من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

واستضاف استاد القاهرة المباراة، ليعود لاحتضان مباريات الدوري بعد غياب دام لأربعة أعوام.

لكن أزمة رفض وادي دجلة بث المباراة لم تحل، لتنطلق دون إذاعتها تليفزيونيا.

وشهدت المباراة تصدي الهاني سليمان حارس الاتحاد لركلة جزاء من عرفة السيد.

وكان محمود شعبان حارس الاتحاد قد أبعد تسديدة لدجلة من على خط المرمى بيده، ليطرده الحكم ويحتسب ركلة جزاء.

بذلك اقتنص دجلة أول 3 نقاط له في الدوري بعد الخسارة بهدف في الجولة الأولى من بتروجيت.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط حققهم من الفوز على المقاولون العرب 3-1.