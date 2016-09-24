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شكري يؤكد استعداد مصر للمشاركة بقوة دولية للسلام في جنوب السودان

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شكري يؤكد استعداد مصر للمشاركة بقوة دولية للسلام في جنوب السودان شكري يؤكد استعداد مصر للمشاركة بقوة دولية للسلام في جنوب السودان

سامح شكري مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت مع تعبان دنج النائب الأول لرئيس جنوب السودان، وقد شارك في اللقاء ضمن وفد جنوب السودان كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع الجنوبي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري أكد في بداية اللقاء على متابعة اللصيقة للأوضاع السياسية والأمنية في جنوب السودان ودعمها الكامل للاستقرار والسلام في جنوب السودان، وأن مصر سوف تستمر في الاضطلاع بدورها من خلال عضويتها الحالية في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دعم جنوب السودان بكافة السبل.

ومن جانبه أكد النائب الأول للرئيس السوداني على تقدير جنوب السودان، حكومة وشعبًا، للدور الذي تقوم به مصر لدعم بلاده، وتطلعها إلى المزيد من التعاون، مشيرا إلى رغبة حكومة جنوب السودان في استئناف مشروعات وبرامج التنمية التي تقوم بها مصر في البلاد، لا سيما في مجالات الزراعة والري والتعليم والصحة وغيرها.

وأضاف أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على استعداد مصر للمشاركة في قوة الحماية الإقليميه المزمع نشرها في جنوب السودان لتثبيت الأمن والاستقرار بعد موافقة حكومة جنوب السودان عليها، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها أى مصلحه في علاقتها مع جنوب السودان سوى مصلحة الشعب الجنوبي، ودعم الاستقرار في جنوب السودان باعتبار أن ذلك يعزز من أمن مصر وأمن منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية بشكل عام.

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