بطل سلسلة أفلام Harry Potter يتهم هوليود بالعنصرية

اتهم دانييل رادكليف Daniel Radcliffe بطل سلسلة أفلام هاري بوتر Harry Potter هوليوود بالعنصرية، وذلك خلال مقابلة مع هيئة "بي بي سي" .

وقال الممثل البالغ من العمر 27 عاماً إنّ هوليوود "عنصرية بدون أدنى شك "، والسبب هو غياب الممثلين السود عن حفل توزيع جوائز الأوسكار.

كما تطرق رادكيلف إلى موضوع التمييز النسائي في هذا القطاع الذي يهيمن عليه الرجال، قائلاً إنّ كتّاب السيناريو "لم يبذلوا جهداً يُذكر" لكتابة أدوار على مستوى أداء الممثلات.

واعتبر رادكليف أنّ "الأمور ستتغير إن تحدّثنا بالموضوع في العلن، معرباً عن أمله في حصول تغيير بآلية اختيار المرشحين لجوائز الأوسكار.



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