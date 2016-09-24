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بطل سلسلة أفلام Harry Potter يتهم هوليود بالعنصرية

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السبت 24-09-2016 05:03

اتهم دانييل رادكليف Daniel Radcliffe  بطل سلسلة أفلام هاري بوتر Harry Potter هوليوود بالعنصرية، وذلك خلال مقابلة مع هيئة "بي بي سي" .
وقال الممثل البالغ من العمر 27 عاماً إنّ هوليوود "عنصرية  بدون أدنى شك "، والسبب هو غياب الممثلين السود عن حفل توزيع جوائز الأوسكار.
كما تطرق رادكيلف إلى موضوع التمييز النسائي في هذا القطاع الذي يهيمن عليه الرجال، قائلاً إنّ كتّاب السيناريو "لم يبذلوا جهداً يُذكر" لكتابة أدوار على مستوى أداء الممثلات.
واعتبر رادكليف أنّ "الأمور ستتغير إن تحدّثنا بالموضوع في العلن، معرباً عن أمله في حصول تغيير بآلية اختيار المرشحين لجوائز الأوسكار.
 

 

 

 

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