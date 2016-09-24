أوباما يقلد ميل بروكس وأودرا مكدونالد وبيري جوردي ميداليات الفنون

ينشط الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama قبل انتهاء ولايته في العديد من المجالات. في هذا السياق، قام يوم الخميس في 22 أيلول /سبتمبر بتقليد 24 شخصية أمريكية بارزة في مجالي الفنون والدراسات الإنسانية ميداليات تقديراً لإسهاماتهم.

وضمّت قائمة المكرّمين كلاً من الممثل الكوميدي ميل بروكس Mel Brooks والممثلة المسرحية أودرا مكدونالد Audra McDonald والمنتج الموسيقي بيري جوردي Berry Gordy والملحن فيليب جلاس Philip Glass والمؤلفين ساندرا سيسنيروس Sandra Cisneros ورون تشيرنو Ron Chernow ورودولفو أنايا Rudolfo Anaya وجيمس مكبرايد James Macbride.

وخلال تسليم الميداليات، صافح أوباما بروكس، ومازحه قائلاً إنه سيقبض عليه إذا حاول بيع الميدالية الوطنية للفنون على موقع إي باي Ebay.

هذا، وألقى أوباما كلمته في حفل التكريم قائلاً: "نؤمن بأن الفنون والإنسانيات تعكس روحنا الوطنية بطرق كثيرة. إنها أمر أساسي بالنسبة لهويتنا كأمريكيين"، وأضاف: "إنها ما يساعدنا كي نجعل للماضي - بحلوه ومرّه- معنى وتساعدنا في كيفية رسم الطريق للمستقبل."

ومنح أوباما الميدالية الوطنية للإنسانيات للطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس Jose Andres الذي سبق له التعاون مع البيت الأبيض في شؤون إصلاح تتعلق بالهجرة.

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