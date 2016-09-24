جيم كاري متهم بالقتل

اتهم الممثل الأمريكي جيم كاري Jim Carrey بالقتل بعدما وجّهت ضدّه دعوى قضائية، رفعها زوج حبيبته السابقة خبيرة المكياج الإيرلندية كاثريونا وايت Cathriona White البالغة من العمر 24 عاماً، والتي وجدت ميتة في منزلها في لوس أنجلوس في أيلول/سبتمبر 2015 ، جرّاء تناولها جرعة زائدة من الأدوية.

إثر ذلك، ذكرت العديد من الصحف العالمية تفاصيل حول الموضوع، منها صحيفة "غارديان"البريطانية التي ذكرت أنّ زوج وايت المدعو مارك بورتون Mark Burton يتّهم نجم فيلم "The Mask" عام 1994 بأنّه استغلّ ثروته الهائلة ونجوميته للحصول على الأدوية التي أدّت إلى وفاتها بطريقة غير مشروعة.

وأشارت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية إلى أنّ صحيفة الدعوى المقدّمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس تفيد بأنّ كاري حصل على ثلاثة عقاقير بصورة غير شرعية تستخدم في الاضطرابات النفسية، وقد وجدت بجانب جثة وايت.

هذا ويؤكد الزوج أيضاً أنّ نجم الكوميديا زوّد الراحلة بالأدوية على الرغم من معرفته بأنّها غير مؤهلة لتناولها لأنّها عرضة للاكتئاب وسبق لها أن حاولت الانتحار.

ويضيف نص الدعوى: "بعد الوفاة، اتخذ جيم كاري خطوات لإخفاء وتمويه تورّطه في هذه الوفاة المفاجئة والمأساوية". ومن بين الاتهامات، يلفت بورتون إلى أنّ كاري كان مهووساً بالتحكّم بوايت والتلاعب بها، كما أنّه استخدم كاميرات لرصد ومراقبة كل ما يجري في منزلها.

ورداً على الاتهامات، قال بطل فيلم "Dumb and Dumber"عام 1994 إنّ ما يحصل "محاولة جبانة لاستغلالي والمرأة التي كنت أحب"، فيما علّق محاميه معتبراً أنّ الدعوى المرفوعة "مشينة وهي محاولة ابتزاز واضحة، ولا يمكن أن يلام موكلي على انتحار حبيبته السابقة".

يشار إلى أن كاثريونا وايت أنهت علاقتها بجيم كاري قبل أسبوع من العثور على جثّتها، وتركت رسالة موجّهة إليه تقول فيها إنّها لا تنتمي إلى هذا العالم.

وكان تقرير الطبيب الشرعي الصادر في تموز/يوليو الماضي، قد أشار إلى أنّ جيم كاري بعث برسالة نصيّة إلى وايت قبل وفاتها بيوم يسألها عن سبب اختفاء مسكّناته من تحت المغسلة.

Jim Carrey يحمل نعش حبيبته على كتفه ويواريها في الثرى