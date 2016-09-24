"سيدتي نت" انفردت بالحقيقة: روبي تبحث عن الطلاق "خلعاً" وتخاف ألا تقيم حدود الله

تأكيداً لانفراد "سيدتي نت" بعدم وقوع الطلاق بين النجمة روبي وزوجها المخرج سامح عبد العزيز، كشفت الفنانة الشابة أخيراً عن لجوئها لخيار التنازل عن كلّ مستحقاتها المالية من نفقة ومؤخّر صداق، واللجوء إلى المحكمة لنيل حكم "الخلع"، بعدما رفض المخرج الشهير مجرد مناقشة فكرة الطلاق بالتراضي، علماً بأنّ "سيدتي نت" كانت الموقع الوحيد الذي أكّد عدم حدوث طلاق، لا في المرة الأولى بعد ولادة ابنتهما الوحيدة طيبة، ولا في الأزمة الأخيرة التي تسبّبت بمغادرة روبي منزل الزوجية بصحبة طفلتها.

رانيا حسين محمد الشهيرة بروبي ستبدأ رحلة الطلاق خلعاً يوم 25 أكتوبر المقبل، بعدما قرّرت محكمة الأسرة تأجيل

النظر في طلبها لحين ورود تقرير النيابة المختّصة، لتأكيد صحّة الأوراق المقدّمة من الفنانة الشابة، وتتضمّن عقد زواج شرعيّ محرّر في سبتمبر 2014، وشهادة ميلاد الصغيرة طيبة، ومذكّرة قانونية أكّدت فيها روبي أنّ سامح عبد العزيز عاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلة وحيدة تسمّى "طيبة"، ثمّ نشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة، وعادت له مرة أخرى على أمل الإصلاح وعودة الحياة لمجاريها دون جدوى، مضيفة أنها تطلب الخلع لأنها تبغض الحياة الزوجية معه وتخشى ألا تقيم حدود الله.

يذكر أن تقرير النيابة ستتبعه جلسة إجراءات بالمحكمة لإحالة أوراق القضية إلى جلسة صلح أمام الخبراء. وإذا فشلت، يتمّ تشكيلة لجنة أخرى. وبعدها، تبدأ الجلسات بمناقشة تفاصيل مقدَّم المهر الواجب سداده من روبي للحصول على الخلع، وتفاصيل قضية نفقة وحضانة

الصغيرة، وبالنهاية يصدر حكم نهائي بالتطليق خلعاً وفقاً لأحكام قانون محكمة الأسرة المصرية.

ابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي