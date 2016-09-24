نيللي كريم تخطف "فعل فاضح" من غادة عبد الرازق ويسرا تترك "أهل العيب"

أسبوع حافل بالمفاجآت شهده الوسط الفني المصري، بعدما كاد ينتهي من ترتيب أوراق ماراثون دراما رمضان 2017 وموسم أفلام نهاية العام ومنتصف العام الدراسي، إذ تسبّبت رغبات النجمات في إعادة رسم خريطة جديدة للدراما، فسجّلت انتقال النجمة نيللي كريم لبطولة مسلسل "فعل فاضح" بدلاً من زميلتها غادة عبد الرازق، كما تخلّت الفنانة يسرا عن مشروعها المؤجّل منذ سنوات "أهل العيب" لتترك زميلتها الصغيرة منة شلبي في أحضان القديرة سوسن بدر، وظلّ مسلسل "أمن قومي" من دون بطلة حتى اللحظة!

موسم انتقالات النجمات تمّ كما يحدث في ملاعب كرة القدم، إذ سعت كلّ شركة إنتاج لخطف النجمة الأكثر مشاهدة والقادرة على جلب الإعلانات لعملها الفني، كما خضعت بعض الشركات لرغبات النجمات المتقلبة. فبعدما أجرت النجمة نيللي كريم عدة جلسات عمل للتحضير لمسلسلها الجديد "أمن قومي"، فاجأت الجميع بترك المسلسل لتنتقل لبطولة مسلسل "فعل فاضح" المكتوب لزميلتها غادة عبد الرازق تحديداً، فباتت الأخيرة من دون عمل تقريباً. وبدأت جلسات عمل مع السيناريست محمد عبد المعطى، مؤلف مسلسل "الأسطورة"، ومع المخرج محمد جمعه، لوضع الخطوط العريضة للمسلسل الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2017، علماً بأنّ أغلب نجوم الصف الأول قد تعاقدوا بالفعل على أعمال فنية.

المفاجأة الأقوى في موسم الانتقالات كانت من نصيب النجمة يسرا التي تراجعت في اللحظات الأخيرة عن التعاون مع زميلتها منة شلبي والمنتج السبكي، ومؤلّفها المفضّل تامر حبيب، وقرّرت الاعتذار عن عدم تصوير فيلم "أهل العيب"، بالرغم من تأجيل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغالها بتصوير دراما رمضان. وعلى الفور، قرّر السبكي التعاقد مع سوسن بدر لتقدّم شخصية راقصة معتزلة تعلّم ابنتها منة شلبي أسرار المهنة!

المثير أن أغلب نجمات الصف الأول في موسم دراما رمضان 2016 تعاقدن مع شركات إنتاج على بطولة مسلسلات لم تُكتب بعد، ولا يُعرف من سيشارك ببطولتها. فالنجمة زينة حجزت مكاناً لها في الموسم الجديد بعد نجاح مسلسل "أزمة نسب"، وتعاقدت مع المنتج محمود شميس. ولكنها لم تستقرّ على اسم الكاتب أو المخرج، وبالتأكيد الأبطال، وطلبت فقط أن يكون العمل المقبل في أجواء صعيدية، مع الابتعاد عن دور الفتاة الشعبية الفقيرة، بينما زميلتها مي عز الدين تقف في مهب الريح، بعدما انتهى تعاقدها بأزمة مع شبكة قنوات MBC، كما ترفض قناة الحياة عودتها لشاشتها لأزمات سابقة. وخرجت النجمة منى زكي رسمياً من حسابات الموسم المقبل بسبب ظروف الحمل والولادة، بينما تعاقدت النجمة كندة علوش على بطولة مسلسل عايدة على أن يعرض خارج صراع دراما رمضان. وتعود منة شلبي للمنافسة بشرط الانتهاء بسرعة من تصوير مسلسلها المنتظر "واحة الغروب".

موسم دراما رمضان 2017 مرتبك بالرغم من التعاقدات المبكرة .. ومصير نجمات الصف الأول لا يزال غامضاً.

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