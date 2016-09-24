7عادات غذائية صحية لطفلك

يجب السعي وراء تطوير عادات الأكل الجيدة للأطفال، وذلك لتجنب المشاكل الصحية كالسمنة أو نقص التغذية، وفيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يجب على الآباء أخذها بعين الاعتبار لضمان تطوير أطفالهم، وبناء علاقة صحية مع الطعام:



1- شرب الماء:

الماء هو شريان الحياة، وعندما يتعلق الأمر بأجسامنا فنحن بحاجة إلى الماء لعمل جميع أنظمة الجسم وتشغيلها بكفاءة، لذلك يجب أن نعلم أطفالنا أهمية شرب كميات كافية من المياه، حيث أن الأنشطة الجسدية مرتفعة جداً في هذه السن، ولهذا السبب فإنهم عرضة لفقدان كميات كبيرة من المياه من خلال العرق، كما أن الحفاظ على جسم رطب أمر ضروري جداً.



2- تناول وجبة الإفطار:

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، ولكن في معظم البيوت يتم نسيان وجبة الإفطار، خاصة لأطفال المدارس، لكن الطفل سيشعر بالجوع المفرط لاحقاً، وسيلتهم جميع الأطعمة الغير صحية، لذا من المهم أن يفهم الأطفال أهمية وجبة الإفطار.



3- تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً:

الغذاء يجب أن يمضغ جيداً بحيث يهضم بشكل صحيح، ومعظم الأطفال لديهم عادة ابتلاع الطعام في محاولة لتناول الطعام بسرعة، ولكن هذا سيسبب عسر الهضم، لذا يجب الشرح للطفل سلبيات تناول الطعام بسرعة.



4- تناول الوجبات مع الأسرة:

تناول الوجبات مع الأسرة يساعد الأطفال على تعلم آداب المائدة، وغرس القيم العائلية، وزيادة الترابط الأسري، وتقليل تمردهم على تناول بعض الأطعمة عن طريق رؤية آبائهم وهم يتناولونها.



5- تناول وجبات صحية خفيفة:

الوجبات سريعة التحضير كالنودلز، والوجبات الخفيفة كرقائق الشيبس والشوكولاتة والحلويات، هي وجبات مضرة للأطفال، لذلك ينبغي على الآباء بذل جهد لتقديم وجبات خفيفة صحية لأطفالهم، والتي يمكن أن تشمل الفواكه الطازجة، والخضار، والحساء المصنوع منزلياً، والسندويتشات مع حشوات متنوعة، وما شابه ذلك، وينبغي أيضاً بذل جهد لإعداد هذه الوجبات الخفيفة في المنزل، وتجنب الوجبات السريعة خارجاً.



6- تجنب إلهاء الطفل أثناء وجبات الطعام:

تؤدي مشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى إلهاء الأطفال، فرغبتهم في مشاهدة الرسوم المتحركة المفضلة لديهم والتركيز على شاشة التلفاز تجعلهم لا يأكلون بشكل صحيح أو أقل مما ينبغي أو ببطء.



7- دعوهم يساعدون في شراء وطهي الطعام:

للأطفال قدرة على تعلم الأشياء بسهولة جداً، فأخذ الأطفال عند شراء البقالة وإشراكهم في الطبخ فكرة جيدة، وتخلق الفضول لديه لتذوق ما اشتراه الأطفال وساعدوا في أعداده.