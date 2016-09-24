علامات غريبة تعني أنك حامل

بعد تأخر الدورة الشهرية عن موعدها يبدأ الشك لدى المرأة بخصوص حدوث الحمل، أو عدمه وخصوصاً لدى المرأة التي تحمل للمرة الأولى، وقد تستطيع المرأة أن تعرف أنها حامل دون إجراء فحوصات الحمل سواء المنزلية أو عند الطبيب بواسطة السونار، فما هي الأعراض الغريبة وغير المعتادة والتي قد تصيبك وتعني أنك بصدد حمل جديد؟

"سيدتي نت" جمعت هذه الأعراض الغريبة من الدكتور محمد موسى_ إستشاري طب النساء والولادة_ كالتالي:



• إحتقان الأنف: قد تعانين من احتقان الأنف على غير العادة، وهذا يحدث قبل موعد الدورة الشهرية المعتاد أو بعد فوات موعدها بيوم، هذا العرض يوحي بحدوث حمل، حيث يتغير مستوى الهرمونات لديك مما يصيبك بانسداد الأنف واحتقانه والرغبة في حدوث العطس ولكن لا يحدث.



• كراهية بعض الروائح: تلاحظين أنك قد كرهت رائحة معجون الأسنان، وأنك غير قادرة على تنظيف أسنانك، أو كرهت رائحة معجون الحلاقة وصابون التواليت أو حتى نوعاً من الأكل، هذه كراهية غير مبررة ولكنها تعني وجود الحمل.



• نزول قطرة من الدم وتعرفها النساء في العامة باسم "العلامة أو التعليم" وتحدث نتيجة لانغراس البويضة في الرحم وتعني وجود الحمل.



• تقلص الرحم، وتعتقدين أن هذه علامة لنزول الدورة؛ ولكن السبب هو وجود الحمل، حيث يشبه ألم الدورة قبل الزواج وتعرفه النساء في العامة باسم " تجاميع".



• الإمساك: قد تستغربين حدوث الإمساك فلا تستخدمي أي ملين أو أي مسهل ولو كان عبارة عن مغلي أعشاب، فأنت في حالة حمل وما يحدث هو بطء في حركة الأمعاء بسبب التغيرات الهرمونية.



الآن سيدتي يمكنك أن تكتشفي حملك ولا تعتقدي أن الإمساك مثلاً يعني أنك مصابة بمرض باطني، أو أنك بحاجة لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة بسبب أنفك المسدود.

" سيدتي نت" تقول لك: مبروك



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