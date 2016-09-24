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بالفيديو – جوارديولا لا يرحم.. أجويرو يعود ويمنح سيتي الفوز السادس

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بالفيديو – جوارديولا لا يرحم.. أجويرو يعود ويمنح سيتي الفوز السادس بالفيديو – جوارديولا لا يرحم.. أجويرو يعود ويمنح سيتي الفوز السادس

حقق مانشستر سيتي الفوز السادس على التوالي – من أصل 6 مباريات في الدوري الإنجليزي – هذه المرة على سوانزي سيتي بثلاثية مقابل هدف على ملعب الحرية في ويلز.

سيتي كعادته بدأ اللقاء ضاغطا ما منحه الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عندما استلم سيرخيو أجويرو العائد من الإيقاف عرضية باكاري سانيا وحولها في شباك سوانزي.

ولكن تقدم سيتي لم يدم سوى 3 دقائق حيث سجل فيرناندو ليورينتي هدفا لسوانزي في الدقيقة 13 بتسديدة قوية سكنت شباك كلاوديو برافو.

واستمر صمود سوانزي على ملعبه للدقيقة 66 حتى حصل كيفن دي بروين على ركلة جزاء حولها أجويرو بطريقة بانينكا في مرمى سوانزي.

وفي النهاية، توغل رحيم ستيرلنج وراوغ مراوغة رائعة ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وبذلك استمر سيتي متصدرا للدوري بالعلامة الكاملة – 18 نقطة – أما سوانزي فاستمرت معاناته في المركز الـ16 بـ4 نقاط.

يعد ذلك الفوز الثاني لسيتي على سوانزي خلال 3 أيام، بعد أن فاز الأزرق السماوي على الفريق الويلزي 2-1 في كأس الرابطة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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