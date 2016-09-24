بالفيديو – ليفربول يكتسح هال في ظهور ' أحمر ' للمحمدي

اكتسح ليفربول ضيفه هال سيتي بخماسية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وشارك المحترف المصري أحمد المحمدي أساسيا في المباراة كالمعتاد قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 29. (شاهد اللقطة).

وقبل أن يخرج مطرودا تألق المحمدي وحمى مرمى هال سيتي من هدف محقق من على خط المرمى. (شاهد اللقطة).

ولكن كل ذلك لم يمنع ليفربول من التألق والانتصار 5-1.

أهداف المباراة جاءت عن طريق أدم لالانا وجيمس ميلنز ثنائية وساديو ماني وفيليب كوتينيو. بينما هدف هال الوحيد جاء عن طريق دافيد ميلر.

البداية كانت في الدقيقة 17 وهدف أول لليفربول عن طريق لالانا. ثم ركلة جزاء وطرد للمحمدي وهدف ثان عن طريق ميلنر.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني قلص هال النتيجة عن طريق ميلر في الدقيقة 51 ولكن الرد جاء سريعا من كوتينيو بقذيفة رائعة في الدقيقة 52.

واختتم ليفربول الحفل الرائع بهدف خامس عن طريق ميلنر مجددا من ركلة جزاء.

ووصل ليفربول إلى النقطة الـ13 ليقفز للمركز الثاني مؤقتا. بينما توقف رصيد هال عند النقطة السابعة في المركز الـ12.

شاهد الأهداف

شاهد – ملخص المحمدي أمام ليفربول