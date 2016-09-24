أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – ليفربول يكتسح هال في ظهور ' أحمر ' للمحمدي

Google+ Print
بالفيديو – ليفربول يكتسح هال في ظهور ' أحمر ' للمحمدي بالفيديو – ليفربول يكتسح هال في ظهور ' أحمر ' للمحمدي

اكتسح ليفربول ضيفه هال سيتي بخماسية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وشارك المحترف المصري أحمد المحمدي أساسيا في المباراة كالمعتاد قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 29. (شاهد اللقطة).

وقبل أن يخرج مطرودا تألق المحمدي وحمى مرمى هال سيتي من هدف محقق من على خط المرمى. (شاهد اللقطة).

ولكن كل ذلك لم يمنع ليفربول من التألق والانتصار 5-1.

أهداف المباراة جاءت عن طريق أدم لالانا وجيمس ميلنز ثنائية وساديو ماني وفيليب كوتينيو. بينما هدف هال الوحيد جاء عن طريق دافيد ميلر.

البداية كانت في الدقيقة 17 وهدف أول لليفربول عن طريق لالانا. ثم ركلة جزاء وطرد للمحمدي وهدف ثان عن طريق ميلنر.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني قلص هال النتيجة عن طريق ميلر في الدقيقة 51 ولكن الرد جاء سريعا من كوتينيو بقذيفة رائعة في الدقيقة 52.

واختتم ليفربول الحفل الرائع بهدف خامس عن طريق ميلنر مجددا من ركلة جزاء.

ووصل ليفربول إلى النقطة الـ13 ليقفز للمركز الثاني مؤقتا. بينما توقف رصيد هال عند النقطة السابعة في المركز الـ12.

شاهد الأهداف

شاهد – ملخص المحمدي أمام ليفربول

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين