رانييري: لم نكن في كامل تركيزنا.. بدأنا بطريقة جيدة ثم خفتنا فجأة

قال كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي إن فريقه لم يكن في كامل تركيزه ضد مانشستر يونايتد بالدوري، مشيرا إلى أنه بدأ المباراة بطريقة قوية ثم خفت الثعالب بعد ذلك.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة.

وصرح رانييري عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس":"لم يكن معقولا ما حدث، بدأنا بطريقة جيدة جدا في أول 20 دقيقة، لقد كانت مباراتنا ضغطنا بشكل جيدا وحاولنا أن نخلق الفرص، لكن فجأة خفتنا".

وأضاف "لم يكن محتملا أبدا أن نتلقى 3 أهداف من ركنيات، هذا يعني أنك لست في كامل تركيزك، المباراة ذهبت بعيدا عنا في الشوط الأول".

وتابع "كنا أقوياء فيما يخص الركنيات والركلات الثابتة، من الصعب جدا أن تسجل ضدنا، اليوم كان الوضع غريبا جدا علينا".

واستطرد "حتى الآن كنا أقوياء، اليوم ارتكبنا بعض الأخطاء، ربما كان التركيز السبب".

وأتم "حسنا أن أتفهم فارق الطول، وحينما يسجل يونايتد من ركنية فهم أذكياء للغاية، لم نكن منتبهين أبدا".

ويواجه ليستر سيتي نظيره ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري يوم 2 أكتوبر المقبل.