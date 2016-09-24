بالفيديو - مع غياب رمضان.. لدغة الـ+90 تحرم ستوك من الانتصار الأول

وجه سالومون روندون لدغة سامة في وجه ستوك سيتي ليكتب التعادل القاتل لويست بروميتش ألبيون ويحرم ستوك من الانتصار الأول.

وغاب رمضان صبحي عن قائمة ستوك أمام ويست بروميتش ألبيون.

وتعادل ستوك أمام ويست بروميتش بهدف لكل فريق على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

هدف ستوك جاء عن طريق جو آلين في الدقيقة 73.

ومع اقتراب نهاية المبارا لإعلان الانتصار الأول لستوك، سجل روندون هدفا قاتلا في الدقيقة 91 ليكتب نهاية المباراة بالتعادل.

ومع انتهاء الجولة السادسة، لم ينجح ستوك حتى الآن في تحقيق أي انتصار في الدوري الإنجليزي، ليبقى وفي جعبته نقطتين فقط.

بينما وصل ويست بروميتش إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع.

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