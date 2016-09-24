بالفيديو - لا ميسي؟ لا مشكلة! برشلونة يكتسح خيخون بخماسية

فاز برشلونة على مضيفه سبورتنج خيخون بخمسة أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

لويس سواريز تقدم لبرشلونة في الدقيقة الـ 29 بعد تمريرة من أردا توران، قبل أن يضيف رافينيا ألكانتارا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين مقابل لا شئ.

في شوط المباراة الثاني، أضاف نيمار الهدف الثالث في الدقيقة الـ 81، قبل أن يضيف أردا توران الهدف الرابع في الدقيقة الـ 85 من عرضية سيرجي روبيرتو.

نيمار أبى إلا وأن يختتم الأهداف، وفي الدقيقة الـ 88 أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الخامس لبرشلونة والثاني له.

وفي الدقيقة الأخيرة كاد نيمار أن يكمل الهاتريك بتسديدة اصطدمت بالقائم، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل لا شئ.

فوز برشلونة رفع رصيده للنقطة الـ 13 في صدارة الترتيب مؤقتا، في حين تحمد رصيد سبورتنج خيخون عند النقطة السابعة في المركز العاشر.

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