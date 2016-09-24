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تقرير في الجول - جوارديولا يتفوق على بيللجريني ويعادل أنشيلوتي

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تقرير في الجول - جوارديولا يتفوق على بيللجريني ويعادل أنشيلوتي تقرير في الجول - جوارديولا يتفوق على بيللجريني ويعادل أنشيلوتي

عادل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الرقم لصاحب أفضل إنطلاقة لمدرب جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي وذلك بعد فوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على مضيفه سوانزي سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

6 إنتصارات في أول 6 جولات هو نفس الرقم الذي حققه كارلو أنشيلوتي في موسم 2009-2010 بعد توليه المسئولية الفنية للبلوز قبل أن يوقف ويجان قطار إنتصارات الفريق بالتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابعة.

وسيكون جوارديولا لديه فرصة ليكون الأفضل عندما يحل السماوي ضيفا على توتنام في الجولة السابعة الأحد المقبل في وايت هارت لين.

بينما أصبح جوارديولا المدرب صاحب أفضل إنطلاقة في تاريخ مانشستر سيتي في الدوري وذلك بعد أن كسر رقم المدرب السابق مانويل بيلجريني والذي حققه الموسم الماضي.

وكان بيلجريني قد قاد سيتي إلى خمسة إنتصارات الموسم الماضي في الجولات الخمس الأولى بالفوز على ويست بروم وتشيلسي وإيفرتون وواتفورد وكريستال بالاس وبشباك نظيفة في كل تلك المواجهات قبل أن يوقف وست هام سلسلة إنتصارات الفريق.

ونجح جوارديولا في تحقيق الفوز السادس تواليا في الإنطلاقة وكسر رقم المدرب التشيلي والذي لم رغم البداية المميزة في الموسم الماضي إلا أنه فشل في الحفاظ على المستوى فأنهى الدوري في النهاية في المركز الرابع.

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