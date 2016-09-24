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بالفيديو – متى ستفوز يا مويس.. بالاس يقلب طاولة سندرلاند وسقوط أول لإيفرتون

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بالفيديو – متى ستفوز يا مويس.. بالاس يقلب طاولة سندرلاند وسقوط أول لإيفرتون بالفيديو – متى ستفوز يا مويس.. بالاس يقلب طاولة سندرلاند وسقوط أول لإيفرتون

قلب فريق كريستال بالاس طاولة سندرلاند من 2-0 إلى انتصار 3-2 ليحرم دافيد مويس من تحقيق الانتصار الأول في الدوري.

بالاس حل ضيفا على سندرلاند في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم سندرلاند أول بهدفي جيرمين ديفو في الدقيقتين 39 و60.

ولكن هدف جو ليدلي في الدقيقة 62 مهد عودة كريستال بالاس. وهو ما حدث.

جيمس ماكارثر وهدف التعادل لبالاس في الدقيقة 76 وثم لدغة قاتلة من كريستيان بنتيكي في الدقيقة الأخيرة تكتب الانتصار لبالاس وسقوط جديد لسندرلاند.

ولم يحقق مويس المدير الفني لسندرلاند أي انتصار في الدوري حتى الآن.

بينما وصل بالاس إلى النقطة العاشرة في المركز الثامن.

شاهد الأهداف

وحقق فريق بورنموث مفاجأة كبيرة بعدما حقق الانتصار أمام إيفرتون.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 23.

ووصل بورنموث إلى النقطة السابعة في المركز الـ13.

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ13 في المركز الرابع بعد الهزيمة الأولى له هذا الموسم.

شاهد الهدف

وقاد سون هيونج فريقه توتنام لتحقيق الانتصار أمام ميدلزبره بثنائية مقابل هدف.

وسجل سون ثنائية توتنام في الدقيقتين 7 و23.

بينما هدف ميدلزبره الوحيد جاء عن طريق بين جيبسون في الدقيقة 65.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة الـ14 في المركز الثاني مؤقتا. بينما بقى ميدلزبره في المركز الـ15 بخمس نقاط.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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