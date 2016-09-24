محافظ سوهاج يتفقد عددا من مدارس المحافظة مع انطلاق العام الدراسى

انتظم اليوم السبت 997 ألف و894 طالب وطالبة فى 2667 مدرسة على مستوى محافظة سوهاج حيث بلغ عدد الطلاب البنين 519 ألف و438 طالب فيما وصل عدد الطالبات 478 ألف و756 طالبة ، ويبلغ عدد الفصول 23 ألف و569 فصل على مستوى المحافظة .

ومن جانبه تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لعدد من مدارس المحافظة بادارتى اخميم وساقلته رافقه خلال الزياره عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

قال المحافظ إن جميع مدارس المحافظه انهت استعدادها لاستقبال الطلاب مشيرًا إلى أن نسبة وصول الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية وصل 77 % والمرحلة الاعدادية 70 % والمرحلة الثانوية 69 % والثانوى الزراعى 100 % ، وأضاف أن مديرية التربيه والتعليم سوف تتسلم باقى الكتب خلال الأيام القادمة على مستوى المراحل .