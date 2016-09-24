بالصور.. محافظ المنيا يبحث موقف المشروعات المتوقفة والمتعثرة بالمنطقة الصناعية

قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا الموافقة النهائية على تخصيص أراض لعدد ست مشروعات تتنوع أنشطتها بين تصنيع الأدوية وإنتاج الأعلاف وتجفيف الحاصلات الزراعية ومنتجات بلاستيكية وتصنيع منتجات طبية وأدوات ومواسير كهربائية من البلاستيك.

قدم المجلس برئاسة عصام البديوي محافظ المنيا وبحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مدحت حسانين ، المشرف العام على المناطق الصناعية،عرضا خاصا حول المنطقة الصناعية والمصانع التي تعمل بها ومميزات الاستثمار بها إلى جانب أهم المعوقات والمشاكل بها وإجمالي الاعتمادات الخاصة بالبنية التحتية بالمنطقة.

وأعلن المحافظ أنه سيقوم بزيارة قريبة للمنطقة الصناعية لمتابعة ورصد كافة المشاريع ميدانيا وكذلك حل المشاكل والمعوقات على ارض الواقع ،مؤكدا أن التوسع في المشاريع وإيجاد فرص عمل لخدمة أهالي المحافظة يعد من أهم الأولويات ،وسيتم التركيز على المشاريع كثيفة العمالة .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لحصر وتحصيل مستحقات شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أصحاب المصانع لافتا إلى أهمية المتابعة الدورية وتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للشباب .

كما تناول الاجتماع عرضا حول موقف المشروعات المتوقفة والمتعثرة في التشغيل بالمنطقة الصناعية وكذلك موقف المشاريع التي مر على تسلمها الأرض أكثر من ثلاث سنوات ولم تستكمل المشروع وتبدأ في الإنتاج ، وكلف المحافظ جهاز المنطقة الصناعية التواصل مع جميع المستثمرين المتعثرين وعمل لقاء معهم لحل جميع العوائق والمشاكل التي تقف أمامهم والعمل على حلها من أجل دفع عجلة الاستثمار والنهوض بالمجتمع.