نجم "بوليوود" جون أبراهام وجوائز في افتتاح "هوم سنتر" الثلاثاء

تستعد "هوم سنتر"، السلسلة الأكبر لمتاجر الأثاث والمستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، لافتتاح متجرها الجديد في منطقة الكرامة بدبي، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل (27 سبتمبر/أيلول).

يقع المتجر الجديد في بناية "مونتانا" قرب مكتب بريد الكرامة، ويغطي مساحة 70 ألف قدم مربعة موزعة على طبقات ثلاث.

وسوف يحضر الرئيس التنفيذي لـ"هوم سنتر" ميدريك باين، ونجم "بوليوود" جون أبراهام John Abraham، حفل افتتاح المتجر الجديد، فيما ينقل المذيعان الشهيران سيد ومالافيكا من إذاعة City 101.6 FM فعالياته، التي سيتخللها العديد من الألعاب والعروض الترفيهية، بما في ذلك فرصة التحدث شخصياً مع أبراهام.

ولمناسبة افتتاح المتجر الجديد، ستقدم "هوم سنتر" لأول 100 متسوق يزورون المتجر هدية مميزة هي قسيمة دخول مجاني لأيام ثلاثة للنادي الرياضي "فيتنس فيرست".

كما سيحصل العملاء الذين يتسوقون في المتجر خلال حفل الافتتاح على قسائم شرائية بقيمة 300 درهم مع كل عملية شراء بقيمة 1000 درهم، إضافةً إلى الإفادة من الأسعار الحصرية على بعض المنتجات المختارة حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول.

إشارة إلى أن "هوم سنتر" بدأت نشاطها بمتجر في الشارقة سنة 1995، قبل أن تتحول إلى شبكة كبيرة تضم 95 متجراً منتشرة في عشرة بلدان، وهي تغطي حالياً أربعة ملايين قدم مربعة من مساحات التجزئة، تزامناً مع مساعيها المستمرة للتوسع نحو مناطق جديدة.