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صور..اشتعال النيران في 4 سيارات بوسط مدينة أسيوط

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حريق أسيوط

حريق أسيوط

شهد شارع عبدالخالق ثروت بوسط مدينة أسيوط، قبل قليل ، اليوم السبت، اشتعال النيران في 4 سيارات ،ونتج عن ذلك تفحمها، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد باشتعال النيران بسيارة تاكسي ، وامتدت النيران إلي 3 سيارات كانت موجودة في ذات الشارع علي يمين التاكسي في وضع الانتظار.

وتم الدفع بسيارات المطافيء، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمباني المحيطة .

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا ، وتم إغلاق الشارع أمام مرور السيارات، وتحويل مسارها ، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

 

 

 

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