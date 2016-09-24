صور..اشتعال النيران في 4 سيارات بوسط مدينة أسيوط

شهد شارع عبدالخالق ثروت بوسط مدينة أسيوط، قبل قليل ، اليوم السبت، اشتعال النيران في 4 سيارات ،ونتج عن ذلك تفحمها، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد باشتعال النيران بسيارة تاكسي ، وامتدت النيران إلي 3 سيارات كانت موجودة في ذات الشارع علي يمين التاكسي في وضع الانتظار.

وتم الدفع بسيارات المطافيء، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمباني المحيطة .

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا ، وتم إغلاق الشارع أمام مرور السيارات، وتحويل مسارها ، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.