صور.. محافظ الأقصر يستقبل فريق المغامرين المصورين المحترفين

التقي محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، بفريق المغامرين المصورين المصريين المحترفين وذلك خلال الزيارة الاولي التي يقومون بها لمحافظة الأقصر بهدف تنشيط السياحة وتسويق الأقصرع بر نشر صور المواقع والمناطق الاثرية والسياحية الهامة وصور الطبيعة التي تعبر عن هوية الأٌقصر علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع السياحية .

استعرض أعضاء الفريق خلال لقائهم بمحافظ الاقصر بديوان عام المحافظة اهداف الفريق وخطته للترويج السياحي من خلال تصوير المناطق الهامة ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع الاجانب والسياح الراغبين في زيارة مصر وإعطائهم معلومات عن الصور وترغيبهم في زيارة مصر كما ناقش معهم استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر السياحة العالمي في شهر اكتوبر المقبل .

قال الدكتور عمرو القاضي احد مؤسسي فريق المغامرين المصورين المصريين المحترفين والذي يعمل مصورا خاصا بمجلة دير شبيجل الالمانية ومصورا لجمعية المراسلين الاجانب بمصر ان عدد اعضاء الفريق 30 مصور محترف وهاوي تعارفوا جميعاً من خلال موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” واعلنوا عن تأسيس الفريق منذ حوالي اربعة اشهر وقاموا خلال هذه الفترة بتصوير المواقع الهامة في محافظات بني سويف وجنوب سيناء ثم توجهوا الي الاقصرويمكثون بها حاليا لمدة اسبوع يقومون خلاله بتصوير رحلات البالون الطائر وعدد من المواقع السياحية وتصوير المواطنين وانماط المعيشة علي الطبيعة في المحافظة السياحية علي ان يستكملوا رحلاتهم الاستكشافية للمواقع المتميزة بكافة انحاء مصر حيث من المقرر ان تكون رحلتهم القادمة لمحافظة اسوان لتصوير بحيرة ناصر والمناطق الأثرية بها.

. وأشار القاضي الي انهم يقومون بتصوير المناطق الهامة وتصوير الاشخاص في هذه الاماكن ونشر الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تنشيط السياحة والترويج للمواقع الاثرية بمصر بجانب التفاعل مع المجتمع المدني مؤكدا ان تكاليف الرحلات والسفر من الحساب الشخصي لاعضاء الفريق وبتمويل ذاتي ولا يهدفون للربح وان ذلك يأتي من منطلق حبهم لمصر ولتنشيط السياحة ودعمهم للعاملين بها لافتا الي ان الصور التي يقومون بتصويرها يتم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي بدون مقابل وسيعملون في الفترة القادمة علي طباعة هذه الصور ونشرها في كتب مخصصة وتوزيعها علي مستوي مصر والدول الاخري بجانب تنظيم معارض دولية وسعيهم لاشهار جمعية المصورين المصريين المحترفين.

وفي ختام اللقاء قام محافظ الأقصر بإطلاع اعضاء الفريق علي مجموعة من كتب التصوير والصور النادرة واعرب عن ترحيبه بالتعاون معهم وفتح مناطق اثرية ليقوموا بتصويرها كما طالبهم بالنشر والترويج للصور التي تجذب السياح الي مصر لافتا الي ان المحافظة تمتلك امكانيات عظيمة كما يتم إستخدام كافةوسائل التواصل لنشر وترويج صور المناطق السياحية بما يعمل علي جذب السياح للأقصر .