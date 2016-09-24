ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة يديرها عامل بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط ، اليوم السبت ، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عامل، وبحوزته عدد من الاسلحة ومعدات التصنيع وذلك خلال حملة محلية استهدافت كافة صور الجريمة وضرب وكارها وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة وخاصة ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم مدعومين بمجموعات قتالية خلال حملة أمنية من ضبط م. أ. س عامل مقيم شارع رياض ـ دائرة قسم ثان لإدارة ورشة تصنيع الأسلحة النارية، والإتجار فيها بمسكنه وبحوزته 25 سنجة و8 مطواة و2 فرد محلى الصنع و9 إبر ضرب نار و4 مفتاح شنيور وماكينة لحام و62 بونطة لحام و موتور لحام ولوح صاج ومنجلة وشاكوش وأنبوبة بوتاجاز .

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارالعرض على النيابة العامة .