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نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم يستقبل الطلاب بالمدن الجامعية

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نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم يستقبل الطلاب بالمدن الجامعية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم يستقبل الطلاب بالمدن الجامعية

استقبل جامعة المنصورة  اليوم ، 142 الف طالب منهم 32 الف طالب مستجد 110 الف طالب قدامى  فى عدد من الكليات.

ومن جانبه تفقد  الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية للطلاب " مدينة الامل " ، " مدينة جيهان " للطالبات لمتابعة عملية تسكين الطلاب والطالبات واستمع لمشاكلهم وتابع عملية استقبال الطلاب بنفسه حيث تم  تسكين 733 طالبة خلال اليوم الأول وتم تسكين 570 طالب وفقا للجدول المعلن للتسكين الطلبة والطالبات حسب التقدير العام  كما سيتم تسكين الطلاب الجدد  اعتبارا من السبت والأحد 1&2 أكتوبر حسب النتيجة المعلنة الكترونيا .

 

وصرح الدكتور اشرف عبد لباسط  بأن هذا العام لن يوجد زحام على شبابيك شئون الطلاب الخاصة بالمدن وأن إستلام اوراق الطلاب يتم من خلال تقسيمهم لفئات وتم اعلان جداول التسكين من خلال موقع الجامعة وصفحات التواصل الطلابى الخاصة بالجامعة.

كما قام بزيارة لمقرات الانشطة الطلابية المتواجدة داخل الحرم الجامعى وهى " أمام كلية الزراعة , الهندسة , أمام مبنى البنك الاهلى " للإعلان عن مختلف الانشطة الطلابية

وكلف اللجان الطلابية المسؤلة عن إستقبال الطلاب وارشادهم بالبدء فى تذليل اى عقبات تواجه الطلاب الجدد سواء فى تعريفهم بأماكن المدرجات او شئون الطلاب بالكلية او قاعات ممارسة الانشطة الطلابية.

فيما شارك الدكتور محمود السباعى محمود فهمي السباعي – الأستاذ المساعد بقسم العقاقير كلية الصيدلة جامعة المنصورة كممتحن خارجي لطلبة كلية الصيدلة بجامعة موهيمبيلى بالعاصمة دار السلام بتنزانيا.

في إطار حرص جامعة المنصورة على التعاون مع الجامعات الأفريقية وقد تمت دعوته في إطار مهمة علمية بكلية الصيدلة بجامعة موهيمبيلى بتنزانيا

وقد أشاد الدكتور  السباعي بأهمية التعاون بين الجامعات المصرية والأفريقية باعتبارها القوة الناعمة لعودة لدورها الريادى بالقارة الأفريقية من خلال التعاون العلمى فى  مختلف العلوم

كما أشاد بالبنية التحتية للجامعة بجامعة موهيمبيلى بتنزانيا ومدى اهتمام القائمين وقلة عدد الطلاب بها حيث ان عدد الطلاب في المستوى الواحد لا يتجاوز المائتي طالب بالرغم من انها الجامعة أولى في تنزانيا.

 

 

 

 

 

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