انطلاق مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

أطلق صباح اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد فعاليات مؤتمر التمور الثالث والذي يقام على مدار يومين وتضمن المهرجان خلال صباح اليوم الأول كلمات عن النخيل ومحصول البلح وفقرات فنيه واغانى وشعر واو بريت للنخيل وملكه جمال البلح.

وخلال كلمته أشار المحافظ إلى أنه قد بدأ اهتمام الإنسان بمحصول البلح من قديم الزمن والدلائل تشير انه منذ أكثر من أربعه ألاف سنه قبل الميلاد وفى مصر القديمة عرف نخيل البلح قبل عصر الأسرات فقد عثر على مومياء من عصر ما قبل التاريخ ملفوفة في حصير من سعف النخيل ( حوالي 3200 سنه قبل الميلاد ) وشجرة النخيل شجره مباركه فقد ذكرت في جميع الأديان السماوية وذكرت في القران الكريم عدد 22 مره.

وأوضح المحافظ إلى أن المحافظة تزخر بمختلف أنواع التمور التي تتجاوز 13 نوع بنسب مختلفة كما يوجد بالمحافظة مايقرب من 2 مليون نخله مثمره على مساحه 19 ألف فدان وعدد 46 مصنع ووحده تصنيع كما أن موسم جني البلح يرتبط بموروثات ثقافية لأهل الواحات.

ومن هذا المنطلق تكمن قيمة وأهميه هذا المهرجان الذي يسعى إلى الاحتفاء بمورث متتعدد الروافد والمصادر ويحمل أبعادًا فنية واقتصادية وجمالية تدل دلالة صارخة على آصاله الثقافة وفن العيش والحياة بالواحات قديمها وحديثها .

ويهدف المهرجان إلى التسويق والاستغلال الأمثل وزيادة القيمة المضافة لمحصول البلح والذي يمثل سلعه وركيزة أساسيه واقتصاديه للمحافظة بالاضافه إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وإحياء التراث والموروث الشعبي.

وخلال المهرجان أقيم عرض فنى كبير وإجراء مسابقه اختيار ملكة جمال البلح .

كما أهدى مجمع تمور الوادى الجديد مبلغ مالى للاطفال المدارس المشاركين بالعرض .

وفى نهايه الاحتفال وجه المحافظ الشكر لكل من ساهم فى تنفيذ ونجاح الاحتفال .