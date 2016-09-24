وزير خارجية سوريا: أمريكا تعمدت قصف قواتنا وتتعاون مع داعش

أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم السبت، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ضربة التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة على الجنود السوريين قرب مطار دير الزور فى شرق البلاد فى سبتمبر كانت “متعمدة”.

وقال المعلم إن “الحكومة السورية تحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان لأن وقائع ما جرى تثبت بأن العدوان لم يرتكب بالخطأ بل كان متعمدا وإن ادعت الولايات المتحدة غير ذلك”.

اتهم المعلم الولايات المتحدة وحلفاءها “بالتواطؤ” مع تنظيم داعش، المتشدد وغيره من “التنظيمات الإرهابية”، مؤكد التزام الحكومة السورية بالمضي قدما في عملية سلام التى تقودها الأمم المتحدة.

وكانت غارات للتحالف الدولي التى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قصفت قوات النظام السورى السبت الماضى بالقرب من مطار دير الزور وقتلت أكثر من 60 جندياً.. لكن واشنطن نفت أن يكون القصف متعمد وقالت إنه عن طريق الخطأ