أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الائتلاف السوري يطالب بمحاكمة الأسد وحكومتي روسيا وإيران لمشاركتهما في هجوم حلب

Google+ Print
الائتلاف السوري يطالب بمحاكمة الأسد وحكومتي روسيا وإيران لمشاركتهما في هجوم حلب الائتلاف السوري يطالب بمحاكمة الأسد وحكومتي روسيا وإيران لمشاركتهما في هجوم حلب

سوريا _ أرشيفية

قال الائتلاف الوطني السوري، اليوم السبت، إن هجوم النظام على حلب بلغ الحد الأقصى في وحشيته، مطالبًا بمحاكمة الأسد والحكومتين الروسية والإيرانية لمشاركتهما في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوري.

وأوضح الائتلاف الوطني -خلال مؤتمر صحفي عقد في أسطنبول اليوم أوردته قناة (العربية الحدث) - أن الهجمة الجديدة على حلب بدأت بقصف قافلة المساعدات الإنسانية في بلدة أورم الكبرى منذ 5 أيام، والتي راح ضحيتها العديد من رجال الإسعاف والانقاذ والمدنيين، مضيفًا أن النظام استخدم أكثر الأسلحة فتكا ووحشية في هجومه على حلب ومنها الصواريخ والقنابل الفراغية.

وأشار إلى أن الهجوم جاء متزامنا مع وجود وفد رفيع من قوى الثورة والمعارضة السورية في نيويورك للدفاع عن الشعب السوري وللتسويق للحل السياسي؛ مما يعني أن روسيا والنظام السوري قررا إغلاق الطريق على أي مسار سياسي وسلوك طريق الحل العسكري.

وقال الائتلاف إن الإدارة الأمريكية، بما لها من دور قيادي، تتحمل مسئولية ما يتعرض له الشعب السوري من دمار وقتل وتهجير، مضيفًا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يثبتان عجزهما وفشلهما أمام الإنسانية التي يمثلونها ما لم يأخذوا على يد الجاني.

وأشار إلى أن العملية السياسية في ظل الظروف الحالية لا معنى لها، مطالبين بتوحيد قوى الثورة السورية وتشكيل خلية أزمة لرصد الأوضاع في حلب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017