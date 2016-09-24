بالصور... ضبط 100 ساعة تجسس داخل طردين قادمين من الإمارات

تمكنت جمارك البريد السريع بقرية بضائع مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب 100 ساعة مزودة بكاميرات فيديو "صوت وصورة"، تستخدم فى أغراض التجسس، وذلك داخل طردين قادمين من الصين لصالح إحدى الشركات.

صرحت مصادر بجمرك البريد السريع بمطار القاهرة، أنه أثناء الكشف علي طردين واردين من الصين علي رحلة الإمارات، اشتبه ياسر شوكت وعمرو سعيد ومحمد فتحي مأموري الجمرك في الطردين، تم عرضهما علي أيمن مكاوي رئيس الوردية، وبالتدقيق فيها عثر على 100 ساعة مزودة بكاميرات فيديو "صوت وصورة" تستخدم فى أغراض التجسس.

بالعرض علي عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بتشكيل لجنة لجرد المشمول وحجز الطرود واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المستوردة كونها تعد من أجهزة التصنت المحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998.