أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور... ضبط 100 ساعة تجسس داخل طردين قادمين من الإمارات

Google+ Print
بالصور... ضبط 100 ساعة تجسس داخل طردين قادمين من الإمارات بالصور... ضبط 100 ساعة تجسس داخل طردين قادمين من الإمارات

>كتبت-رحاب نبيل

تمكنت جمارك البريد السريع بقرية بضائع مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب 100 ساعة مزودة بكاميرات "صوت وصورة"، تستخدم فى أغراض التجسس، وذلك داخل طردين قادمين من الصين لصالح إحدى الشركات.

صرحت مصادر بجمرك البريد السريع بمطار القاهرة، أنه أثناء الكشف علي طردين واردين من الصين علي رحلة الإمارات، اشتبه ياسر شوكت وعمرو سعيد ومحمد فتحي مأموري الجمرك في الطردين، تم عرضهما علي أيمن مكاوي رئيس الوردية، وبالتدقيق فيها عثر على 100 ساعة مزودة بكاميرات فيديو "صوت وصورة" تستخدم فى أغراض التجسس.

بالعرض علي عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بتشكيل لجنة لجرد المشمول وحجز الطرود واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المستوردة كونها تعد من أجهزة التصنت المحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي