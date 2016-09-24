صور..محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بالعسيرات

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم …. محافظ سوهاج ظهر اليوم مراسم الصلح الذي تم اليوم بناحية الرشايدة بدائرة العسيرات بين عائلة العتامنة وعائلة القراقير وذلك بحضور اللواء مصطفي مقبل مدير أمن سوهاج واللواء خالد الشاذلي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن و اللواء حمدى الشيمى نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب و العقيد محمود سرحان مأمور مركز شرطة العسيرات والشيخ محمد ذكى …الأمين العام للجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف ونيافة القمص كيرلس فهمى من مطرانية سوهاج ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة وسط حضور جماهيرى كبير من أبناء القرية والقرى المجاورة الذين حضروا للمشاركة فى مراسم الصلح .

يذكر أن لجنة المصالحات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية ساهموا بشكل قوي فى انهاء هذه الخصومة الثأرية حيث تسببت مشاجرة بسبب الجيرة ولهو الأطفال فى سقوط قتيل من كل عائلة وقد تم الصلح بتراضي من العائلتين وادي الطرفان القسم الخاص بالصلح واسدل الستار على هذه الخصومة وسط فرحة عارمة سيطرت على أهالى القرية جميعا.

وتوجه السيد المحافظ بالشكر للعائلتين مؤكدًا أن التنمية لا تقترن إلا بالأمن والأمان وأضاف أن العنف وحوادث الثأر تقف عائقًا أمام المسئولين لإنجاز التطوير والتنمية كما وجه سيادته الشكر للجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الأمن ورجال الدين وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى إتمام هذا الصلح داعيًا إلى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لابناءنا.

وأعلن السيد المحافظ عن مجموعة من الخدمات والمشروعات لأهالى القرية كدعم وحافز لهم نظير إتمام هذه المصالحة حيث وافق السيد المحافظ على إمداد القرية ب 50 ك.م سلك كهرباء مغطى وعدد 30 عمود كهرباء قابلة للزيادة سوف يتم تركيبها من قرية الرشايدة فى اتجاه قرية الهماص .

ومن جانبه توجه السيد اللواء مصطفي مقبل مدير أمن سوهاج بالشكر لأهالى العائلتين ولكل القائمين على ملف المصالحات بالمحافظة مؤكدًا أن هذا الملف يتطلب تكاتف الجميع.