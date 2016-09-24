كوربين يدعو للوحدة بعد فوزه بزعامة حزب العمال البريطاني

قال رئيس حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين وسط حماس حشد معظمه من مؤيديه “إن الانتخابات عاطفية وعادة ما تكون بشأن أمور حزبية .. وهناك ما يقال في خضم الجدل المحتدم مما نندم عليه لاحقا في بعض الأحيان. تذكروا دائما أنه في حزبنا هناك ما يجمعنا معا أكثر مما يفرقنا.”

وأعيد انتخاب جيريمي كوربين زعيما لحزب العمال المعارض في بريطانيا، اليوم السبت، حيث فاز كوربين بتأييد 313209 أصوات مقابل رفض 193229 صوتا.

ومن شأن هذا النصر أن يعزز سلطته على الحزب المنقسم بقوة ويدعم حملته لدفع حزب العمال إلى اليسار في خطوة يقول كثير من زملائه إنها ستسلبهم القوة وستتيح لحزب المحافظين الحاكم التحرك بحرية لفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ورحب كوربين بالنتيجة التي منحته عددا أكبر من الأصوات مقارنة بالأصوات التي حصل عليها عندما انتخب زعيما لأول مرة العام الماضي. ودعا كوربين المشرعين وأعضاء حزب العمال خلال مؤتمر الحزب السنوي في مدينة ليفربول في شمال شرق البلاد إلى الاتحاد في مواجهة حزب المحافظين والعمل على تحقيق “تغير حقيقي” لبريطانيا.