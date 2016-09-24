اكتشاف نوع من السمك قادر على مضغ الطعام

عثر العلماء الأمريكيون في أنهار أمريكا الجنوبية على سمك قادر على مضغ فريسته وهو سمك “Stingray” السام الذي يعيش في الماء العذب.

واكتشف العلماء أن هذا النوع من السمك لديه القدرة على أكل القواقع والحيوانات ذات الهيكل العظمي المتين أو حتى التي لديها نوع من الدروع.

واستطاع فريق من علماء الأحياء برئاسة “ميتيو كولما” من جامعة تورونتو الكندية و”آدم سامرس” من جامعة واشنطن الأمريكية تسجيل عملية أكل السمك المذكور لفريسته وذلك بواسطة كاميرا اللقطات السريعة فاكتشفوا أن السمك يُحرّك فكيه بشكل متناظر أو بالأحرى يمضغ الأكل.

يذكر أن سمك “Stingray” يستهدفه الصيادون لأن لديه لحما لذيذا كما يمتلك مظهرا خارجيا جميلا للغاية، لذلك يتم اصطياده كسمك ديكور يعيش في الأحواض المائية.