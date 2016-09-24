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السيسي يوجه بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية لمنع التلاعب بالأسعار

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السيسي يوجه بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية لمنع التلاعب بالأسعار السيسي يوجه بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية لمنع التلاعب بالأسعار

الرئيس عد الفتاح (أرشيفية)

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا، صباح اليوم السبت، مع اللجنة الأمنية المصغرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض جهود الدولة للسيطرة على السلع الأساسية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية على منافذ البيع والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.

كما وجه بإحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ لضمان دقة وسلامة الإجراءات بما يمنع الغش الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار، والعمل على تحصيل الرسوم الفعلية وتقويض محاولات رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج.

وأمر السيسى بتكليف الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظين بتكثيف المرور المفاجئ على جميع منافذ البيع والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومخازن السلع الأساسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين بشكل فورى.

 

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