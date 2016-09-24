فيديو: «حلمي»و«مكي» في برومو الموسم الثاني للبلاتوه‎

أطلقت شبكة تلفزيون النهار برومو الموسم الثاني من برنامج “البلاتوه” للفنان الكوميدي أحمد أمين والمنتظر أن تبدأ أولى حلقاته الجمعة 30 سبتمبر على شاشة قناة النهار one.

يظهر “أمين” في البرومو ليكمل قصته مع التمثيل وكيف صمم عليه منذ الطفولة وعاني كثيرا حتى وصل للأضواء، لكن بأسلوب الكوميدي المعروف، ويستعين “أمين” بصور لاحمد حلمي وأحمد مكي في البرومو أثار ضحكات الجمهور فيما كانت نهاية البرومو مستوحاة من مشهد الهزيمة في فيلم “الناصر صلاح الدين”

من المنتظر أن تشهد حلقات الموسم الجديد المزيد من المواقف الكوميدية مع تطور كبير في الديكور والتصوير والتقنيات الفنية، البرنامج إخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة سينيجرام .

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