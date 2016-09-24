السيسي لـ«واشنطن بوست»: هدفي هو إنشاء دولة قوية وقادرة تمتلك بنية تحتية حديثة

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم حوارا أجراه الصحفي ديفيد أجناتيوس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أجناتيوس إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة ساعة في الفندق الذي يقيم فيه..وأن الحديث مع السيسي كان فرصة لتقييم زعيم كان يكتنفه الغموض، حتى بالنسبة لأقرب حلفائه العرب .. لافتا إلى أن السيسي تحدث عن إصلاح مصر، ولكنه يرى أن الدعم الحكومي والبيروقراطية والجمود السياسي هو الذي عرقل جهود رؤساء مصر السابقين.

وتابع أجناتيوس “السيسي كان معسول الكلام، ووقورا وتحدث عن الامور المتعلقة بحقوق الإنسان، وكان معظم حديثه منصبا على هشاشة الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يشغل تفكيره بشكل كبير”.‎

وقال السيسي “أن هدفه هو إنشاء دولة قوية وقادرة تمتلك بنية تحتية حديثة، ونموا اقتصاديا أسرع، وفي النهاية، حقوق إنسان أوسع نطاقا”.

ووصف مصر بأنها ما تزال مصابة بحالة دوار منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك..وقال “دولة مثل مصر تحتاج إلى استقرار وأمن”.

وقال الكاتب إن السيسي في حواره، حذر من أن انهيار الدولة المصرية يمكن أن يحول مصر إلى دولة لاجئين مثل سوريا المجاورة.

أ ش أ