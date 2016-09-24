أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي لـ«واشنطن بوست»: هدفي هو إنشاء دولة قوية وقادرة تمتلك بنية تحتية حديثة

Google+ Print
السيسي لـ«واشنطن بوست»: هدفي هو إنشاء دولة قوية وقادرة تمتلك بنية تحتية حديثة السيسي لـ«واشنطن بوست»: هدفي هو إنشاء دولة قوية وقادرة تمتلك بنية تحتية حديثة

الرئيس عبدالفتاح (أرشيفية)

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم حوارا أجراه الصحفي ديفيد أجناتيوس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أجناتيوس إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة ساعة في الفندق الذي يقيم فيه..وأن الحديث مع السيسي كان فرصة لتقييم زعيم كان يكتنفه الغموض، حتى بالنسبة لأقرب حلفائه العرب .. لافتا إلى أن السيسي تحدث عن إصلاح ، ولكنه يرى أن الدعم الحكومي والبيروقراطية والجمود السياسي هو الذي عرقل جهود رؤساء مصر السابقين.

وتابع أجناتيوس “السيسي كان معسول الكلام، ووقورا وتحدث عن الامور المتعلقة بحقوق الإنسان، وكان معظم حديثه منصبا على هشاشة الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يشغل تفكيره بشكل كبير”.‎

وقال السيسي “أن هدفه هو إنشاء دولة قوية وقادرة تمتلك بنية تحتية حديثة، ونموا اقتصاديا أسرع، وفي النهاية، حقوق إنسان أوسع نطاقا”.

ووصف مصر بأنها ما تزال مصابة بحالة دوار منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك..وقال “دولة مثل مصر تحتاج إلى استقرار وأمن”.

وقال الكاتب إن السيسي في حواره، حذر من أن انهيار الدولة المصرية يمكن أن يحول مصر إلى دولة لاجئين مثل سوريا المجاورة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر