الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في كرش

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، مقتل وجرح العشرات من الانقلابيين في معارك مع الجيش الوطني في بلدة كرش الحدودية بين تعز ولحج.

وقالت عناصر أمنية إن ثمانية من عناصر الميليشيات قتلوا وجرح أكثر من 13 آخرين في التلال المطلة على غرب كرش.

وقال مصدر عسكري، إن “قوات الجيش الوطني حررت مواقع قريبة من الشريجة غرب كرش”، مشيرة إلى أن 21 قتيلاً وجريحاً سقطوا من الانقلابيين في حين دمرت القوات الوطنية أربع مركبات عسكرية خلال المواجهات العنيفة التي شهدتها البلدة مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت”.

وتسعى القوات الموالية للشرعية إلى فك الحصار عن تعز من الجهة الشرقية.