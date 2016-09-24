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بالفيديو – على طريقة البرازيل.. طرد للمحمدي وتوقف الرقم التاريخي

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بالفيديو – على طريقة البرازيل.. طرد للمحمدي وتوقف الرقم التاريخي بالفيديو – على طريقة البرازيل.. طرد للمحمدي وتوقف الرقم التاريخي

تلقى أحمد المحمدي لاعب هال سيتي بطاقة حمراء في الدقيقة 28 من عمر لقاء فريقه مع ليفربول.

شاهد بالفيديو - المحمدي يحرم ليفربول من هدف مؤكد

وكان المحمدي قد وضع ذراعه أمام كرة البرازيلي فيرمينو التي كانت متجهة لمرمى هال سيتي ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

وتشبه الفعلة بشكل كبير نفس فعلة المحمدي في لقاء والبرازيل في كأس القارات 2009 والتي انتهت 4-3 للسامبا.

وسجل جيمس ميلنر هدف ليفربول الثاني من ركلة الجزاء.

وتتوقف مشاركات المحمدي في الدوري الممتاز، بعد أن شارك في 38 مباراة كاملة في الدوري الممتاز الموسم قبل الماضي ولكنه لن يشارك في المباراة المقبلة لهال ليتوقف رقمه التاريخي عند 44 مشاركة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شاهد اللقطة

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فيديو اليوم السابع

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